In Dilsen in de Klaverstraat is dinsdagavond een sluikstorter betrapt. Een getuige zag hoe een man rond 23.30 uur oude ramen en glas dumpte in de gracht in de Klaverstraat. De politieploeg kon de sluikstorter identificeren. De man werd thuis aangetroffen. De man ontkende aanvankelijk maar gaf nadien toe dat hij er het afval dumpte. De politie heeft een GAS-pv opgesteld.