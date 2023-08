Vrouw maakt schandaal in station van Hasselt

Aan het station in Hasselt heeft een vrouw woensdagnamiddag schandaal gemaakt. Ze beweerde dat ze hevige pijn had na een val. De vrouw had hiervoor al een controle in het ziekenhuis gehad maar er bleek niets aan de hand met de vrouw. Toen ze het ziekenhuis mocht verlaten, begon ze opnieuw te roepen dat ze hulp wilde. Maar hiervoor bleek er geen reden of aanleiding te zijn. Door het aanhoudende wangedrag van de vrouw heeft de politie haar voor ordeverstoring meegenomen.