Brandje door illegale barbecue in Sahara in Lommel

In het natuurgebied de Saraha in Lommel is de brandweer woensdagvoormiddag een smeulbrandje gaan doven. Een wandelaar had dit opgemerkt. “Mensen hadden er vuurtje gestookt voor een barbecue. Die assen waren beginnen smeulen. We hebben er een paar emmers over gegoten”, zegt brandweerofficier Bart Kuyken van de zone Noord-Limburg. Er lag ook nog een half stort. Na de barbecue werd alle afval gewoon achtergelaten in de natuur, vleesrooster, verpakkingen en het wegwerpbestek.

Een barbecue aansteken in de natuur is verboden. De hulpdiensten vragen wandelaars en bezoekers om geen vuurtje te stoken.