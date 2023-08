Els De Schepper moet theatertour jaar uitstellen door ziekte: “Emotioneel en financieel niet gemakkelijk, maar alles komt goed”

Het gaat niet zo goed met de gezondheid van Els De Schepper (57). Dat maakt de actrice, theatermaakster en cabaretière woensdag zelf bekend via sociale media. “Op doktersbevel moet ik een serieus aantal maanden thuisblijven, herstellen en revalideren”, zegt ze met stokkende stem in een filmpje op Facebook waarin ze aankondigt dat een nakende theatertournee een jaar wordt uitgesteld.

“Ik heb niet zo’n goed nieuws gekregen over mijn gezondheid”, zo begint Els De Schepper haar boodschap aan haar fans en volgers in een vier minuten durend filmpje op Facebook. “Ik geef normaal gezien altijd het beste van mezelf, maar dat gaat nu effe niet”, zegt ze, zonder dieper in te gaan op de aard van haar gezondheidsproblemen.

De gezondheidsperikelen hebben meteen een grote impact op een theatertournee die vanaf dit najaar zou lopen in zalen over heel Vlaanderen. In haar zestiende show Wat doe ik hier? zou Els op de podia vergezeld worden door Ex-Katastroof-lid Stef Boers. Samen zouden ze een soort ‘talkshow on tour’ doen, waarbij elke avond een andere bekende gast zou worden uitgenodigd voor een gezellige babbel, waarbij ook ruimte is voor liedjes en sketches.

Els De Schepper en Stef Boers met Slongs, die even ‘mystery guest’ speelde in maart een voorproefje van De Scheppers nieuwe show ‘Wat doe ik hier?’. — © Jan Van der Perre

“Maar de voorstellingen die normaal eind deze week van start zouden gaan, moeten nu helaas verzet worden met een volledig theaterseizoen”, zegt De Schepper, zichtbaar aangedaan, maar tegelijk strijdvaardig. “Het komt allemaal goed, het heeft alleen wat tijd nodig”, zo stelt ze haar fans gerust.

Een harde noot om te kraken was het alleszins. “Ik was er het hart van in toen ik vorige week het nieuws kreeg, geloof me. Het besluit nemen om een show, dat wat je het liefste doet, met een jaar te verzetten, dat is emotioneel niet gemakkelijk en financieel al zeker niet.”

Om zich vervolgens opnieuw te herpakken: “Ik duik efkes de rust en het herstel in en voor je het weet ben ik terug, bruisend en wel zoals jullie van mij gewoon zijn, in alle theaters vanaf september volgend jaar.”

Els De Schepper sluit haar boodschap af met een vraag om begrip. “Ik hoop dat jullie mij een beetje willen steunen en een hart onder de riem willen steken en dan gaan we nu voor een spoedig herstel.”

Mensen die al een ticket hadden gekocht voor een van de shows krijgen eerstdaags een bericht met een nieuwe datum van de voorstelling vanaf september 2024.