Hein Vanhaezebrouck zet Gentse scoutingcel op scherp: “Gelukkig beslist de coach hier veel”

© Action Images via Reuters

Hugo Cuypers en Gift Orban, hoeveel last hebben zij van transferitis?

Volgende week vrijdag sluiten de internationale transfermarkten. Zelfs al wil AA Gent véél geld voor Gift Orban of Hugo Cuypers en worden clubs daardoor afgeschrikt, toch kunnen die beslommeringen door hun hoofd spelen. En dat kan een hypotheek leggen op die laatste voorronde tegen APOEL Nicosia. “Gift vond ik degelijk tegen STVV, dat bleek ook uit zijn cijfers”, zei Hein Vanhaezebrouck. “De beste sinds hij hier aankwam. Hij was ook heel aanwezig en zeer dreigend. Hugo had het moeilijk, zeker in het begin. Hij speelde zijn minste match bij ons. Dat kan gebeuren. Hij moet die match snel achter zich laten. Of dat aan transferbeslommeringen ligt? Hij beweert van niet maar mogelijk spelen dat toch een rol. Bij Gift was dat niet het geval. Misschien is hij die fase al voorbij en is de focus bij hem alweer terug.” Of daaruit moet besloten worden dat Cuypers zich al dichter bij de uitgang bevindt, zal nog moeten blijken. Voor een van beiden kan Gent-APOEL het afscheid worden van het eigen publiek.

Tweede van links: Omri Gandelman. Rechts: hoofd scouting Samuel Cardenas. — © BELGA

Welke gevolgen heeft Gandelman-gate?

Nog in de transfersfeer, hoofd scouting Samuel Cardenas die dinsdag vertelde dat aanwinst Omri Gandelman een transfer van de trainer was. Terwijl de Israëlische middenvelder ernaast zat. “Ik vond het een beetje ongelukkig, vooral omdat de speler er zelf bij zat. De vraag die we ons moeten stellen, is of Samuel wel de aangewezen man is om die persconferenties te doen. In onze huidige kern kwamen slechts twee mensen via de scouts, de rest kwamen via Michel en zijn contacten of via de staf.”

© BELGA

Daarmee bleek hij op de alweer uitgeleende Keegan Jelacic en Gift Orban te doelen. In al de rest speelde de trainersstaf naar verluidt een crucialere rol in de detectie. Spelers zullen voortaan anders worden voorgesteld aan de media, zo gaf Hein nog aan. Wellicht zonder Cardenas. “Ik heb het vandaag wel moeten uitleggen aan Gandelman. Ik zei dat Hugo Cuypers ook een speler van de coach was, die ze hier niet wilden maar hij werd uiteindelijk wel topschutter.” Om er nog aan toe te voegen: “Omri is fysiek sterk, kopbalsterk. Hij speelde een sleutelrol in het behalen van de halve finale haalt op het EK voor beloften. De Belgen waren daar niet, hè. Dan oordeelt men in Gent: niet goed genoeg. Tja. Gelukkig beslist de coach hier veel. Maar voor mij is iedereen gelijk en zo hoort dat eigenlijk ook. Of ze nu via mij komen of niet.”

© Isosport

Hoe wordt het weerzien met Ricardo Sa Pinto?

Ofwel staat het u nog levendig bij, ofwel hebt u ons artikel gelezen. Feit is dat Vanhaezebrouck op de bank bij APOEL ene Ricardo Sa Pinto zal terugzien, Portugees heethoofd, ex-Standard, attractie aan de zijlijn én voor een seizoen de gezworen vijand van de coach van de Buffalo’s. Maar over die bewogen geschiedenis veegt Vanhaezebrouck de spons. Voorlopig althans. “Ik heb met veel trainers een voorgeschiedenis. Wat gebeurd is, is gebeurd. Hij heeft in België goed werk geleverd en resultaten geboekt met Standard. Daar gaat het om. Hoe dat gebeurt, dat speelt nu geen rol meer. Nu zitten zowel ik als hij in een andere situatie. Ik ga gewoon beleefd zijn. En hem bijvoorbeeld een hand geven.”

© BELGA

Waarom moet er toch voor APOEL gevreesd worden?

De Cypriotische vicekampioen APOEL Nicosia, club van ex-Buffalo’s Dieumerci Ndongala en Giorgi Kvilitaia, kondigt zich aan als een uitgekookte ploeg. Figuurlijk: “APOEL is ervaren en sluw. Gemiddelde leeftijd 32 jaar oud. Ze gebruiken hun ervaring en zijn heel communicatief op het veld. We zullen zeker onze kwaliteiten moeten laten zien om daar iets tegenover te zetten.” Na STVV zei hij zelfs: “Daar gaan wij niet altijd goed mee om. We laten ons wel eens uit het lood slaan.” Maar de slappe start tegen STVV – “dat we Europees speelden is geen excuus” - werd uitvoerig geanalyseerd, in de hoop dat nu te vermijden.

Want uitgekookt is APOEL ook letterlijk. Lees: bestand tegen de hitte. “Ze voorspellen drukkend, warm weer. Onweerachtig soms. Hopelijk komt het onweer iets vroeger. Ginder verwachten ze overdag 37 graden, dat wordt niet evident.” Maar eerst thuis. En daar is het doel eenvoudig: “Winnen.” Dat is duidelijk. Dat wordt ook verwacht als Belgische topclub.