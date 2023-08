De prijs van vliegtickets naar New York is spectaculair gedaald, met dit najaar heel wat retourvluchten tussen 300 en 400 euro. — © Shutterstock

New York

Vliegen naar New York is opnieuw spotgoedkoop geworden. Wie tevreden is met een minimum aan service, vliegt dit najaar al voor minder dan 300 euro naar de Big Apple en terug. Het is van voor de coronacrisis geleden dat de prijzen nog zo laag lagen.