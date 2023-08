Twee politieagenten betrokken bij overlijden van tiener in Oupeye lijden aan posttraumatische shock

De politieagenten die vorige vrijdag betrokken waren bij het incident dat leidde tot de dood van een jonge man met een quad in Oupeye, zijn naar huis kunnen terugkeren maar lijden aan een posttraumatische shock. Dat melden verschillende politiebronnen woensdag, verwijzend naar een schriftelijk verslag van de gebeurtenissen dat is overgemaakt aan de betreffende politiezone. De twee agenten zijn nog niet gehoord door Comité P dat toeziet op de politiediensten.

“De politieagent die op de grond werd gegooid, had meerdere kneuzingen, onder meer aan de knieën, schouders, polsen en heupen”, vertellen ze. Het lijkt voorlopig te evolueren in de richting van een schietpartij uit zelfverdediging. Uit dit rapport blijkt dat de bestuurder van de quad inreed op de eerste politieagent, die op de grond viel, en vervolgens over het lichaam is gereden. Op dat moment probeerde hij de tweede politieagent aan te rijden. Die had net de tijd om zich op zijn zijde te gooien en in de richting van de bestuurder te schieten”, aldus de samenvatting.

De twee agenten zijn thuis, arbeidsongeschikt en lijden aan een posttraumatische shock. Zij staan ​​onder toezicht van de ondersteunende dienst van de federale politie. Hun verhoor door het Comité P heeft nog niet plaatsgevonden, omdat ze momenteel niet in een psychologische toestand verkeren om te worden gehoord.

Op het terrein is het stil in Oupeye en Herstal. De voorbije nachten kwam het daar nog tot botsingen met de politie, die aanwezig blijft, maar wel discreter. In totaal zijn sinds vrijdagavond, toen de eerste rellen uitbraken in Oupeye, ruim honderd politieagenten ter plaatse gemobiliseerd, met versterkingen van de federale politie, onder meer een helikopter en hondengeleiders.