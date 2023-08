Zowat 120.000 vossen en nertsen geruimd in Finland na vogelgriepuitbraak

Finland is begonnen met het ruimen van 120.000 vossen en nertsen om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan die uitbrak in pelsdierfokkerijen. Dat hebben de autoriteiten woensdag aangekondigd.

“Er is een bevel tot ruiming uitgevaardigd voor dertien fokkerijen”, vertelde Tuija Gadd, hoofd van de virologie-eenheid van de Finse voedselautoriteit. “In tien fokkerijen is er al geslacht.”

In juni werden in Finland verschillende uitbraken van de H5N1-vogelgriep onder meeuwen vastgesteld. De eerste gevallen op pelsdierfokkerijen werden in juli ontdekt. Begin augustus besloten de Finse autoriteiten een groot deel van de dieren te slachten op de door de epidemie getroffen fokkerijen.

Finland heeft ongeveer 400 pelsdierfokkerijen, of ongeveer 1,3 miljoen pelsdieren, voornamelijk nertsen en vossen. De epidemie lijkt intussen wel te stagneren omdat meeuwen aan hun trek naar het zuiden zijn begonnen.

Door de toenemende gevallen van vogelgriep klinkt de roep voor een ​​verbod op de bontindustrie in het Scandinavische land, de grootste producent van vossenbont, opnieuw een stuk luider.