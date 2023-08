Ben Broeders haalt als eerste Belg ooit drie WK-finales op rij: “Iets om trots op te zijn”

Het was spannend, maar Ben Broeders staat in de finale van het polsstokspringen op het WK atletiek in Boedapest. Hij is daarmee de eerste landgenoot ooit, over alle atletiekdisciplines heen, die drie WK-finales op rij haalt.

De reputatie van Ben Broeders is dat hij geen specialist is van de grote kampioenschappen, niet echt uitblinkt in pieken. En je kan er ook niet omheen dat hij al een paar keer teleurgesteld heeft op grote kampioenschappen, maar dat verdient toch enige nuance. Een Belg in een WK-finale is en blijft zeldzaam, en dat blijkt ook uit de statistiek dat Broeders de eerste landgenoot ooit is die zich drie keer op rij voor de WK-finale weet te plaatsen. In het polsstokspringen is dat wel ietsje makkelijker dan op de spurt, omdat er twaalf in plaats van acht plaatsen te verdelen zijn, maar je moet het nog altijd doen. En dan is er nog Nafi Thiam, die drie keer op rij op het podium stond van de zevenkamp. In principe is er in de meerkamp geen sprake van een finale, maar goed, laat ons het erop houden dat Broeders de eerste Belgische man is.

“Voor mij stopt het hier absoluut nog niet”, zei Broeders na de kwalificaties, erop doelend dat hij meer wil dan top twaalf. “Maar het is wel iets om trots op te zijn. Als ik de jeugd in België zo een beetje kan inspireren, dan heel graag.”

© BELGA

Mondo Duplantis

In de kwalificaties bleef Broeders foutloos tot en met 5m70. Vervolgens miste hij twee keer op 5m75 en werd het even bibberen, maar het lukte bij de derde poging. Oef. De finale volgt zaterdag om 19u25. “Het was strijden”, vertelde de Leuvenaar zelf over zijn kwalificatie. “In totaal hebben we vijf uur in de volle zon gezeten, dus ik ga blij zijn als ik straks een dutje mag doen en wat kan afkoelen. Ik heb tien flesjes van een halve liter water binnen.”

Voor Broeders is dit het eerste jaar onder de ouders van wereldrecordhouder Mondo Duplantis. “Ik had gewoon nood aan iets nieuw”, vertelt hij daarover. “Ik vind Steven (Taeleman, zijn ex-coach) nog altijd een topcoach, dus daar had het niks mee te maken. Of mijn trainerswissel dit jaar al kan renderen? Volgens mij wel, ik voel me goed. Maar het is vooral volgend jaar dat ik goed wil zijn.”