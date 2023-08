Sneller opladen, nieuwe kleuren en een nieuwe naam: alle geruchten over de iPhone 15

Een exacte datum waarop Apple de nieuwe iPhone zal aankondigen, is nog niet bekend. Maar analisten verwachten dat de iPhone 15 op 12 september 2023 op een groot evenement zal worden aangekondigd. Een week later zouden de toestellen dan ook op de markt moeten verschijnen.

Velen kijken telkens opnieuw reikhalzend uit naar een nieuwe iPhone en dat is ook dit keer niet anders. Naast enkele technische vernieuwingen, doen er ook nog verschillende andere geruchten de ronde.

Dunnere randen

De iPhone 15 Pro en de Pro Max zouden een titanium frame hebben dat lichter aanvoelt dan het huidige roestvrijstalen ontwerp. Ook zouden de randen wat meer afgerond zijn. Bij de Pro-modellen zullen de randen rond het scherm een derde dunner zijn dan bij de voorlopers. Toch volgens de informatie van techjournalist Mark Gurman, wereldwijd beschouwd als de meest vooraanstaande journalist als het op Apple aankomt.

Sneller opladen

Zo zouden enkele modellen van de nieuwe generatie iPhones sneller kunnen opladen. Dat komt door de omschakeling naar een USB-C-laadpoort. Door nieuwe Europese wetgeving moeten alle smartphones tegen 28 december 2024 zo’n USB-C-poort hebben en dus moet Apple komaf maken met de Lightning-oplader.

De iPhone 15 zou compatibel kunnen zijn met een oplader van 35 watt, waardoor het toestel sneller kan opladen. Dat melden bronnen in de sector aan de blog 9to5Mac, een techblog met een solide staat van dienst op het gebied van Apple-geruchten. Apple raadt iPhone 14 Pro- en Pro Max-gebruikers aan om niet op te laden met opladers van meer dan 27 watt, en iPhone 14-gebruikers met opladers tot 20 watt. Met een oplader van 20 watt kan een iPhone 14 in één uur volledig van stroom worden voorzien. Het is nog niet duidelijk wat de laadsnelheid van de iPhone 15-reeks zou zijn met een oplader van 35 watt.

Een ander gerucht is dat de opladers die bij de iPhone 15-serie zullen zitten, verschillende kleuren kunnen hebben en een wat ander design zullen hebben dan de klassieke witte oplaadkabels. Zo zullen ze steviger zijn en mogelijk ook langer.

Geen lederen hoesjes meer

De nieuwe iPhone 15 zou ook geen officieel lederen hoesje meer krijgen. Wat de reden daarachter is, is niet duidelijk. De meest waarschijnlijke verklaring zou zijn dat het bedrijf van plan is dit jaar een nieuw premium materiaal voor de hoesjes te introduceren. Ook zou er een ecologische stap achter de beslissing kunnen zitten. Maar toch blijft het volgens kenners een vreemde stap, want de lederen hoesjes zijn een interessante inkomstbron voor het techbedrijf.

Nieuwe naam

Er zou ook een nieuwe naam kunnen aankomen. Volgens geruchten zou de iPhone 15 Pro Max de naam iPhone 15 Ultra krijgen. Het is een gerucht dat al langer de ronde doet, maar steeds vaker bevestigd wordt binnen de sector. De redenering is dat Apple zo een nieuw premiumniveau wil openen tegen een hogere prijs. De rebranding ligt ook in lijn met de Apple Watch Ultra.

Een opvallend verschil met de iPhone 15 Pro zou de camera zijn. Die iPhone 15 Pro Max (of Ultra) zal volgens kenner gelanceerd worden met de eerste optische zoomcamera van Apple.

De rebranding zal ook wel een stevig prijskaartje meebrengen. Volgens de geruchten zou het model beginnen vanaf 1.299 dollar (1.200 euro)

Nieuwe kleuren

Volgens de geruchten zou er tot slot ook een nieuwe donkerrode kleur komen voor de nieuwe Pro-modellen. Voor de standaard iPhone 15 zou het mogelijk zijn dat de nieuwe smartphones ook in het roze en lichtblauw beschikbaar zullen zijn. (sgg)