Hoeft jouw hond geen kampioen doggydance of de beste apporteur te zijn? Helemaal niet erg. Maar toch is het nodig dat hij enkele basiscommando’s kent. “Honden hebben een leider nodig. Als ze die niet hebben, kan het heel erg fout lopen in relaties met mensen maar evenzeer met andere honden of huisdieren”, zegt dierendokter Rob Lückerath.