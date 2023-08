Politie bevrijdt vastgeketende vrouw die mishandeld werd met machete

In de Amerikaanse staat Kentucky is de politie erin geslaagd een vrouw te bevrijden die al dagenlang vastzat aan een hondenketting. Haar echtgenoot had haar na een ruzie opgesloten en vastgeketend in een smerige kamer. De man is ondertussen gearresteerd.

De politie kwam in actie na een melding van de buren. Er was al een tijdje hevig geschreeuw en gehuil te horen uit het huis naast hen. En toen de agenten arriveerden bleek de deur ook stevig gebarricadeerd, wat de argwaan nog extra deed opwellen.

Met behulp van een ladder van de buren konden agenten het huis toch binnendringen via een raam op de eerste verdieping. De agenten zeggen aan Amerikaanse media aan dat ze geschokt waren door het beeld dat ze daar aantroffen. “We zagen een vrouw met een ketting om haar nek. De ketting was vastgemaakt met een flink slot die op zijn beurt stevig was vastgeschroefd op de vloer”, aldus één van de agenten die bij de interventie aanwezig was.

Eerder mishandeld met machete

Op een bodycamvideo van de lokale politie is te zien hoe de vrouw, die zich in een erg vuile slaapkamer bevond, zich meermaals verontschuldigde tegenover de agenten en hen uitlegde dat ze was vastgemaakt door haar man. Gelukkig vonden de agenten een bijl in de woning waarmee ze erin slaagden de ketting los te slagen. Uiteindelijk moest ook de brandweer nog aanrukken om het slot rond haar hals gecontroleerd door te knippen.

Uit latere verklaringen bleek dat de vrouw eerder al was mishandeld door haar man. Hij had haar gesneden met een machete na een uit de hand gelopen ruzie. Ze ontvluchtte het huis, maar toen ze terugkwam om haar spullen op te halen, werd ze opnieuw tegengehouden door haar echtgenoot. Hij legde haar aan de ketting en nam haar telefoon af.

De 36-jarige dader, met wie de mishandelde vrouw ook een kindje heeft, werd twee dagen na reddingsactie gearresteerd.