Lieven Boeve stopt in 2024 als directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Boeve maakte het nieuws dinsdagavond bekend bij de raad van bestuur, het nieuws werd bevestigd aan De tijd. ‘Bisschop Johan Bonny (de voorzitter van het katholiek onderwijs, red.) en ik hebben in 2014 afgesproken dat ik de organisatie twee termijnen van vijf jaar zou leiden. Mijn voorkeur is me aan de afspraak te houden. Na een gesprek met hem voor de zomer heb ik dinsdagavond aan de raad van bestuur en de eigen personeelsleden laten weten dat ik ermee stop’, zegt Lieven Boeve aan De Tijd.