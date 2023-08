Op vakantie in Frankrijk en wil je onderweg snel een wijndomein meepikken? Wij reden over de Franse snelwegen en selecteerden aan de afritten een aantal prima wijnhuizen die een ommetje waard zijn. Vandaag rijden we richting Bordeaux en houden we halt in Sauternes, waar één van de beroemdste zoete witte wijnen ter wereld gemaakt wordt.