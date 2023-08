Hasselaar riskeert vijf jaar cel voor misbruik van stiefkleinkinderen

De 55-jarige verdachte verblijft momenteel achter de tralies en was niet aan zijn proefstuk toe. In 2020 liep hij een veroordeling tot 15 maanden met uitstel op voor de aanranding van zijn partner. De man begon vervolgens aan een nieuw hoofdstuk in het Hasseltse. Hij vond er een nieuwe vriendin, die woensdag ook in de rechtbank aanwezig was. “Ik kon het niet geloven toen zijn daden aan het licht kwamen. Dat iemand die ik vertrouwde zoiets afschuwelijks kan doen bij kinderen. Walging. Hij moet niet afkomen met spijt te hebben. Ik geloof er niets van. Mijn liefde werd haat”, was de vrouw duidelijk.

Te jong om te verzinnen

Het was in maart toen de vader van de meisjes opmerkte dat er wat loos was. In volle razernij ging hij naar de stiefvader waar het kwam tot een schermutseling. Een dag later kon de politie hem oppakken. De zusjes waren nog geen tien jaar oud. “Ik kan het niet verklaren. Dit heb ik nooit gewild”, probeerde de dader in de rechtbank. Volgens hem was er enkel sprake van aanranding en niet van verkrachting. Ook zou het misbruik bij elk meisje maar eenmalig geweest zijn. De slachtoffertjes verklaarden tijdens een moeizaam audiovisueel verhoor dat het meerdere keren was gebeurd. “Ze zijn te jong om zoiets te verzinnen”, aldus de procureur.

“Enkel strelingen”

Op de laptop van de man vonden de speurders bedenkelijke zoekopdrachten zoals ‘Uncle with young girl’ en ‘Fifty year old with two girls’. De betichte verklaarde dat hij met zijn hand in het broekje van de meisjes was geweest. “Strelingen, geen penetratie.” Er ontspon zich een hele theorie over de ontwikkeling van het geslachtsdeel waarbij hij claimde zich enkel aan aanranding te hebben schuldig gemaakt. “Het gaat hier wel om heel jonge meisjes”, merkte nagenoeg iedereen behalve de verdediging op. “Hij weet zeer goed welke begrippen te gebruiken. Er is geen discussie over de verkrachting mogelijk”, stelde advocaat Luk Delbrouck namens de burgerlijke partijen.

Gevaar voor de maatschappij

Het openbaar ministerie wees erop dat de man na een eerdere veroordeling al kansen had gekregen. “Alleen heeft hij toen niet voldoende initiatief genomen om zich te laten helpen. De verdachte is een gevaar voor de maatschappij. Hij heeft zijn kans gehad. Er zit niets anders op dan hem een effectieve straf op te leggen. Ik vorder vijf jaar cel en een ontzetting uit de rechten.”

Eline Verhelst had de ondankbare taak om de verdediging van de vijftiger op zich te nemen. “Toegegeven, dit zijn misselijkmakende feiten Mijn cliënt leidde een getroebleerd leven met een moeilijke jeugd. Recent heeft hij ook nog een zelfmoordpoging ondernomen en leidt nu een geïsoleerd leven. Vrienden, familie, kennissen ... Niemand heeft nog contact met hem en zijn zaak is failliet gegaan. Hij heeft hulp nodig”, aldus de advocate, die vroeg om een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. De betichte pinkte nog een traantje weg bij het aanhoren van de pleidooien. “Ik wil mijn diepe spijt betuigen. Dit had nooit mogen gebeuren”, snifte hij een laatste keer. Vonnis op 5 september.