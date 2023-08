Duitsland wil wijzigen geslacht in bevolkingsregister eenvoudiger maken

De beslissing “betekent een groot moment voor transgender en intersekse personen in Duitsland”, klinkt het bij minister van Gezin Lisa Paus.

De text over “genderzelfbeschikking”, die nog wel door het parlement moet worden goedgekeurd, is bedoeld om “het voor transgender, intersekse en niet-binaire mensen gemakkelijker te maken om hun geslacht en voornaam in de burgerlijke stand te wijzigen”, aldus het ministerie in een persbericht.

Volgens de nieuwe wet hoef je alleen maar een verklaring in te vullen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand om je voornaam en geslacht te veranderen. Wie onder de 14 jaar is, mag de procedure wel niet zelf opstarten, maar moet dat door een ouder of voogd laten doen. Personen van 14 jaar en ouder kunnen de procedure zelf in gang zetten, maar met toestemming van hun ouders. Er is ook voorzien in een bedenktijd. Pas na drie maanden zal de wijziging worden gevalideerd in het bevolkingsregister.

Duitsland sluit zich hiermee aan bij de club van landen die het principe van zelfbeschikking hebben aangenomen, zoals België, Spanje, Ierland, Luxemburg en Denemarken.