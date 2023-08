Terwijl Luca Brecel journaliste doet gillen in zijn Ferrari, ligt weg naar nummer 1-positie helemaal open voor wereldkampioen snooker

Brecel neemt het woensdag vanaf 15u30 op tegen Ishpreet Chadha, de Indische nummer 107 van de wereld. In normale omstandigheden geen al te zware tegenstander voor de Limburger. Brecel staat momenteel tweede op de wereldranglijst met 875.500 pond achter zijn naam. Dat is niet veel minder dan snookericoon Ronnie O’Sullivan, die 883.000 pond totaliseert.

De Rocket gaf echter voor het tweede jaar op rij forfait voor het toernooi in Duitsland en dus kan O’Sullivan geen prijzengeld winnen (of verliezen). Brecel ging er vorig jaar in de eerste ronde uit en doet deze keer dus al zeker even goed. Door het forfait van O’Sullivan kan onze landgenoot naar de nummer één-positie wippen bij een plek in de halve finales. Grote namen die hij kan tegenkomen voordien zijn Mark Williams en Barry Hawkins.

Daar had enkel Mark Allen een stokje voor kunnen steken. De Noord-Ier staat derde met 837.500 pond en kon bij winst alsnog over Brecel springen. Allen werd in de eerste ronde echter met 0-5 gewipt door Thepchaiya Un-Nooh.

Brecel was onlangs te gast bij snookerlegende Stephen Hendry. Of beter gezegd: de Schot kwam op bezoek in Limburg. Daarbij gaf de Belgian Bullet toe dat het gevoel van het winnen van de wereldtitel een beetje teleurstellend was. “Het werd al snel gewoon of zo”, zei hij terwijl de twee een partijtje speelden. “Maar ik denk wel dat ik de vloek kan doorbreken (het is nog nooit gebeurd dat een nieuwe wereldkampioen het jaar erop meteen een tweede keer kan winnen in The Crucible, red.), want ik hou me met zo’n dingen niet echt bezig.”

Onze landgenoot kreeg ook nog bezoek van journaliste Polly James, die een interview afnam voor de World Snooker Tour. Daarbij kroop de Welshe even mee in de Ferrari van Brecel, die uiteraard even de paardenkracht moest tonen (video vanaf 04:00):