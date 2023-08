Hoeveel verdien je minimaal in Europa?

Dat blijkt uit een internationale vergelijking van Eurostat. De laagste minimumlonen vind je in Europa in Servië (461 euro), Bulgarije (399 euro) en Albanië (376 euro).

In Frankrijk bedraagt het minimumloon 1.747 euro, in Polen 811 euro en in Turkije 474 euro. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten bedraagt het minimumloon 1.157 euro. In de vergelijking van Eurostat zijn wel niet alle landen meegeteld, zo ontbreken bijvoorbeeld Zweden, Noorwegen en Denemarken.

Bruto

De 1.955 euro in België is een brutobedrag. Belangrijk, want in België is het verschil tussen bruto en netto groter dan in veel andere landen. Voor een ongehuwde bediende betekent dat bijvoorbeeld zowat 1.828 euro netto.

Net als de andere lonen is ook het Belgische minimumloon door indexering de laatste tijd behoorlijk toegenomen. Twee jaar geleden lag het minimumloon bijvoorbeeld nog op 1.626 euro bruto.

Officieel

In België spreken we overigens officieel over het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI), van tel voor werknemers die minstens 18 jaar zijn. En vanaf 21 jaar voor jongeren met een studentencontract.

Dat GGMMI geldt voor alle sectoren en is vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) van de nationale arbeidsraad (NAR). Dit gewaarborgd minimumloon geldt als absolute ondergrens voor elke werknemer in België.

Het minimumloon in jouw sector kan dus hoger liggen. En natuurlijk kan of mag jouw baas je meer betalen dan dat minimumloon.

Bron: Jobat.be