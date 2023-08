DE GROTE TEST. Patissier proeft bosvruchtenmix uit de diepvries: “De aardbeien zien er bijna rot uit en ze smaken ook niet lekker”

“Van diepvriesfruit mag je niet verwachten dat het even mooi presenteert als vers fruit”, zegt patissier Sander Goossens (41) van Leo Antwerp. “Het is vooral geschikt voor een smoothie of om te stoven bij een bolletje ijs.” Maar dan nog moeten de smaken natuurlijk juist zitten én moet het fruit van goeie kwaliteit zijn. “Sommige merken uit deze test gebruiken te onrijpe vruchten.”