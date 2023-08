Eline De Munck verovert Ben Affleck met Odette Lunettes

Wie nog op zoek is naar een stevige dosis carrière-inspiratie, kijkt best eens in de richting van Eline De Munck. Hoewel sommigen haar misschien alleen kennen van het kleine scherm, maakt de tv-presentatrice sinds 2015 ook een naam met Odette Lunettes. Ze legde een lange weg af, maar die loont duidelijk de moeite want ook Hollywood is ondertussen fan van haar brillen.