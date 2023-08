Zalmreus Mowi sleept Noorse staat voor rechter

Het Noorse parlement stemde op 31 mei in met een belasting op aquacultuurbedrijven die openbare ruimte, met name de fjorden, innemen met hun boerderijen in zee.

De belasting zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van toepassing zijn en 25 procent van de winst belopen. De taks komt bovenop de bedrijfsbelasting (22 procent in Noorwegen) en is niet van toepassing op de kleine producenten.

“Discriminerend”

Mowi laat woensdag in een persbericht weten zijn belangen via gerechtelijke weg te zullen verdedigen. Volgens de krant Verdens Gang zal Mowi de Noorse staat voor de rechtbank van Oslo slepen. Mowi denkt dat de staat bot zal vangen, omdat de nieuwe taks volgens het bedrijf discriminerend is voor de grote producenten en in strijd is met de Europese regelgeving.

De Noorse aquacultuursector is lange tijd erg winstgevend geweest door de hoge zalmprijzen, maar heel wat projecten zijn opgeschort in afwachting van verduidelijking over de fiscaliteit.

Sinds het begin van het jaar heeft Mowi een nettowinst geboekt van 157,1 miljoen euro, tegenover 556,6 miljoen euro tijdens de eerste helft van vorig jaar.