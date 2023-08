Nieuwe episode in Spaanse WK-hetze: ook trainer had losse handjes, smeekbede kussende voorzitter viel in dovemansoren

De Spaanse voetbalbond heeft een spoedoverleg gepland voor vrijdag om 12u00. De reden voor de bijeenkomst is de ophef die is ontstaan naar aanleiding van de kus die voorzitter Luis Rubiales na de gewonnen WK-finale in het vrouwenvoetbal gaf aan speelster Jenni Hermoso.

De voorzitter feliciteerde de speelsters voordat ze de beker kregen uitgereikt na de gewonnen finale in Sydney. Hij omhelsde alle spelers, maar gaf Hermoso naast een kus op de wang ook een kus op de mond. “Ik vond het niet leuk”, zei de 33-jarige Hermoso na afloop.

De Spaanse bond stuurde later een verklaring naar enkele Spaanse media waarin de toon van de voetbalster anders was. “Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar door de grote vreugde van het winnen van een WK”, werd ze daarin geciteerd. “De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid.” Rubiales bood vervolgens publiekelijk zijn excuses aan.

Nu zou echter blijken dat de verklaring van Hermoso ‘fake’ was. Volgens het Spaanse Relevo werd die verklaring opgesteld door de bond zelf, zonder inmenging van de speelster. Hermoso zou ook negatief geantwoord hebben op de vraag - van de bond en de voorzitter (“Doe het voor mijn meisjes” zou hij gezegd hebben) zelf - of ze in de video met excuses van Rubiales wilde verschijnen.

Dinsdag deed ook de Spaanse premier Pedro Sánchez zijn zegje over het voorval. “Dat was een onacceptabele daad en de gemaakte excuses waren ook onvoldoende en ongepast”, zei hij op een persconferentie in Madrid. Eerder veroordeelde ook Spaans minister van Gelijkheid Irene Montero de kus. Ze betitelde de actie als “seksueel geweld”. Dat deed ook voetbalicoon Megan Rapinoe. “Jenni werd fysiek aangevallen door die man”, zei de Amerikaanse in een interview. Rubiales heeft overigens een klacht voor seksueel geweld aan z’n broek vanwege Miguel Ángel Galán, de voorzitter van de Spaanse voetbaltrainersschool.

Intussen dook er ook een belastende video op van trainer Jorge Vilda. Tijdens de WK-finale is te zien hoe de Spaanse bondscoach een borst van een van zijn assistenten vastneemt. Vilda lag sowieso al onder vuur nadat in de aanloop naar het toernooi 15 speelsters -waaronder Hermoso - afhaakten uit onvrede over diens kleedkamer- en selectiebeleid. De Spaanse voetbalbond weigerde die vraag en bleef ook pal achter zijn bondscoach staan.