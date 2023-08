Genkenaar Lennert (25) is Belgisch kampioen schaken: “Schaak al van kinds af”

GENK

Genkenaar Lennert Lenaerts (25) mag zich sinds zondag Belgisch schaakkampioen noemen. Het is niet de eerste keer dat hij schaaktornooien wint en ook niet de eerste maal dat hij ons land mag vertegenwoordigen tijdens internationale wedstrijden. “Ik was zes toen ik begon met schaken”, zegt Lennert. “Ik was voordien al verslingerd op Stratego. Dat is nog altijd een plezant spel, maar nu focus ik mij toch meer op schaken.”

Schakers hebben meestal een uitgekiende strategie om hun tegenstanders te verslagen. En dat heeft ook Lennert. “Ik ben altijd heel gefocust op wat mijn tegenstander doet”, gaat de jonge schaker verder. “Ik heb al aan heel wat internationale tornooien meegedaan. Onder meer ook omdat ik twee keer Belgisch jeugdkampioen ben geweest en daardoor ook België mocht vertegenwoordigen. Zo was ik onder meer in India, Vietnam, Zuid-Afrika en Georgië.” (cn)