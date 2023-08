Toptalent Ferre Reggers kijkt uit naar grote examen met Red Dragons: “Het is nog zoeken naar mijn beste vorm, maar op het EK zal ik er staan”

Terwijl de Yellow Tigers zwoegen in eigen land, zullen ook de Red Dragons vanaf maandag hun tenen mogen uitkuisen op het EK in Italië. Ook de mannen zitten namelijk in een loodzware poule, maar kunnen dankzij een interessante mix van ervaren rotten en jong geweld - met Ferre Reggers als exponent - misschien toch voor de verrassing zorgen.

Door het EK in eigen land en de beklijvende wedstrijden van de Tigers zouden we bijna vergeten dat ook de Red Dragons weldra aan hun toernooi van deze drukke volleybalzomer beginnen. Komende maandag smasht de garde van bondscoach Emanuele Zanini namelijk het EK op gang tegen gastland en wereldkampioen Italië. Zit er zoals in het voetbal misschien een verrassing in tijdens zo’n openingswedstrijd? “Ik vrees van niet”, zegt een ontspannen Ferre Reggers, afkomstig uit Pellenberg en in juli pas 20 geworden. “We moeten realistisch zijn. Italië heeft alleen maar wereldtoppers in huis, spelers die allemaal tot de verbeelding spreken. Ook bij Servië, het nummer 4 van Europa, lopen er enkele monsters rond. We zullen het dus met Duitsland, Estland en Zwitserland moeten uitvechten voor een plaats binnen de top vier van onze poule.”

“Ik vind in elk geval dat we een gezonde ambitie mogen tonen, daarom wil ik zeker mikken op die derde plaats in de poule” Ferre Reggers

Het is even opvallend als uitzonderlijk in ons land, maar voor één keer krijgen de vrouwen meer aandacht met hun sport dan de mannen. Gelukkig lijkt er wel een einde te komen aan de magere jaren van de Dragons. Met Sam Deroo (31 jaar en de dubbel gepakt met het Russische Zenit Kazan) en Stijn D’Hulst (32 jaar, deed hetzelfde met Roeselare) heb je Europese toppers in huis en met onder anderen Wout D’Heer (22) en Reggers zijn er ook al enkele ruwe diamanten van de nieuwe generatie. “Hopelijk hebben we de goede mix gevonden. Tijdens de afgelopen oefenwedstrijden hebben we al goede dingen laten zien, maar we moeten opletten dat we na een minder moment niet te diep wegzakken. Ik vind in elk geval dat we een gezonde ambitie mogen tonen, daarom wil ik zeker mikken op die derde plaats in de poule. Daarna zien we wel.”

Toptransfer beet

Onverstoord, zo kennen we de ambitieuze hoofdaanvaller die na twee topseizoenen bij Maaseik zijn droomtransfer naar Italië (Powervolley Milano) eindelijk beet heeft. Nochtans heeft Reggers er na zijn optredens in de European Golden League en het WK U21 in Bahrein (waar de Young Red Dragons knap zevende eindigden) best al wel een drukke zomer opzitten. “En dan volgt er na het EK nog een olympisch kwalificatietoernooi. (lacht) Ach, ik ben zeker fit, maar omdat ik na de competitie tot nu slechts vijf dagen vakantie heb gehad, begin ik de vermoeidheid wel te voelen. Gelukkig kon ik tijdens die dagen mijn batterijen wel opladen met mijn vrienden in Leuven. Maar wees gerust, ik ben een echte toernooispeler. Voorlopig is het nog zoeken naar mijn beste vorm, maar op het EK zal ik er staan.”