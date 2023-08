“Mijn hamer ligt gereed in de auto”: Michel Van den Brande tijdelijk van Facebook gegooid na doodsbedreigingen

Michel Van den Brande, eigenaar van het stellingbedrijf Kontrimo en bekend van The sky is the limit, zit sinds begin deze maand in zak en as. Een werknemer die verantwoordelijk was voor de boekhouding van het bedrijf bleek enkele honderdduizenden euro’s in eigen zak te hebben gestoken. “Hij verkocht mooie praatjes en ik ben er met open ogen ingelopen”, zei Van den Brande daarover aan onze krant. Hij zag de omzet van zijn bedrijf kelderen van 1 miljoen euro naar 18.000 euro.

Dat de oplichter niet aan zijn proefstuk toe was, maakte de West-Vlaamse ondernemer extra kwaad. De man had al verschillende veroordelingen voor gelijkaardige feiten op zijn kerfstok, maar hoefde tot nu toe nog nooit naar de cel. “Onbegrijpelijk”, klonk het bij Van den Brande, die op Facebook dan maar zelf de identiteit van de man onthulde om andere ondernemers te waarschuwen.

Recht in eigen handen nemen

In een nieuwe Facebookpost ging Van den Brande vandaag, woensdag, nog een stap verder. De ondernemer plaatste een foto van het huis van de oplichter online, met daarboven ook zijn adres en enkele zeer expliciete dreigementen. “Eh vuile rotte hond! Nu gaat ge eraan”, luidt het onder meer. Van den Brande schrijft ook dat “je voor minder het recht in eigen handen zou nemen” en dat “klootzakken als hij uit de maatschappij verwijderd moeten worden”. Hij sluit het bericht af met enkele weinig aan de verbeelding overlatende woorden: “We zullen dansen op uw graf!” en “DOOD!”.

De post, die in strijd is met de gebruikersvoorwaarden van Facebook, werd al snel verwijderd en ook het account van Van den Brande werd opgeschort. Dat laatste duurde niet erg lang: een uurtje later was Van den Brande alweer actief op zijn account.

“Ik ben al bij hem thuis geweest”

Gevraagd naar een reactie zegt Van den Brande dat hij geen woord terugneemt van zijn bericht op Facebook. “Ik ben er intussen achtergekomen dat hij ook mijn tweede bedrijf, K. Tribunes, heeft opgelicht. En ondertussen doet het gerecht niets. Ik ben het echt beu. Als ze hem niet oppakken, neem ik het recht wel in eigen handen. Die gast moet er gewoon aan. Ik ben gisteren al bij hem thuis geweest, maar alleen zijn vrouw was er. Mijn hamer ligt gereed in mijn auto, ik ga hem de kop inslaan. Dat meen ik.”