Voor 2,1 miljoen euro aan illegaal dierengeneesmiddel tegen kattencorona in beslag genomen

Bij drie huiszoekingen in Frankrijk hebben speurders een grote hoeveelheid van een illegaal dierengeneesmiddel tegen kattencorona in beslag genomen. De marktwaarde bedraagt liefst 2,1 miljoen euro. De huiszoekingen gebeurden in het kader van een Antwerps gerechtelijk onderzoek. Het illegale geneesmiddel zou vanuit Frankrijk ook naar ons land worden uitgevoerd.

Het onderzoek focust zich op de georganiseerde handel van illegale geneesmiddelen op basis van het bestanddeel GS-441524 ter behandeling van het kattencoronavirus FIP (Feline Infectious Peritonitis). Dat bestanddeel is echter niet vergund door het Europees Geneesmiddelen Bureau en ook niet door het Belgische Geneesmiddelenagentschap. In China wordt het op grote schaal nagemaakt.

“Bij de huiszoekingen in Sarcelles, Pierrefite-sur-Seine en Montpellier werd een zéér grote hoeveelheid van het illegale geneesmiddel aangetroffen. En dat in allerlei verschijningsvormen, zowel tabletten als inspuitbare oplossingen. Er werden meer dan 30.000 tabletten en meer dan 15.000 flesjes aangetroffen en in beslag genomen. De speurders vonden ook duizenden labels die er op zouden kunnen wijzen dat de Franse verdachte haar eigen ‘merken’ creëerde”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Huiszoekingen in België

Het geneesmiddel werd door de verdachten vanuit China ingevoerd onder valse benamingen en onder het mom van een cosmeticaproduct of voedingssupplement. Vanuit Frankrijk zou het illegale geneesmiddel verder worden uitgevoerd naar 32 verschillende landen, waaronder ook België. De marktwaarde van de in beslag genomen geneesmiddelen bedraagt 2,1 miljoen euro.

In het gerechtelijk onderzoek werden vorig jaar ook al huiszoekingen uitgevoerd in ons land. Er werden toen zes personen opgepakt onder wie ook de vermeende spilfiguren. In een besloten Facebookgroep hadden de verdachten een behandeling tegen kattencorona aangeboden die gemiddeld 3.000 euro kostte en die bestond uit het dagelijks toedienen van het illegale geneesmiddel. Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet door Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en onder leiding van de onderzoeksrechter.