Hitterecord warmste dag in tweede helft augustus in Frankrijk na een dag alweer gebroken

Het record voor de warmste dag in de tweede helft van augustus in Frankrijk heeft maar een dag standgehouden. Dinsdag werd namelijk een nieuwe recordtemperatuur opgetekend van 27,1 graden Celsius. Dat heeft de Franse weerdienst Météo-France woensdag meegedeeld.

Het was maandag de warmste dag na een 15e augustus ooit in Frankrijk met temperaturen van gemiddeld 26,4 graden. Sinds 1947 werd slechts 24 keer een hogere waarde opgetekend, al dateren die allemaal van eerder op het jaar.

Dinsdag was het echter al tijd voor een nieuw record en komende dagen zal de hitte volgens Météo-France nog intenser worden op verschillende plaatsen in Frankrijk. Zo worden in de Rhônevallei en in Occitanië komende twee dagen opnieuw temperaturen boven de 40 graden verwacht. Ook de nachten zijn momenteel heel warm, op sommige plaatsen daalt het kwik amper onder de 30 graden.