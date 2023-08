Nu al meest markante programma van het najaar: Arnout Hauben interviewt alle overleden koningen van ons land

Vermoedelijk heeft Het verhaal van Vlaanderen – en het succes in de kijkcijfers, zowel op televisie als op VRT Max – inspiratie geboden: dit keer mag tv-maker Arnout Hauben (Dwars door de Lage Landen, Dwars door de Middellandse Zee) in de geschiedenis van ons koningshuis duiken. Opvallend daarbij is dat hij alle overleden Belgische vorsten gaat ‘interviewen’. Zij worden vertolkt door onder anderen Bruno Vanden Broecke (Leopold I) en Mathijs Scheepers (Leopold III). Die laatste was overigens ook te zien als prins Filip in de fictiereeks Albert II, die in 2013 op het toenmalige Eén liep.

Het gesprek dat Hauben met de koning voert, vormt telkens de rode draad door een aflevering, maar het programma wordt ook doorspekt met reportages: hij gaat op zoek naar hedendaagse verhalen, doorzoekt archieven en spreekt met bevoorrechte getuigen die alles in een breder perspectief plaatsen. “Fictie en reportage sluiten naadloos bij elkaar aan. Het doel: onze vaderlandse geschiedenis op een bijzondere manier tot leven brengen”, klinkt het bij de VRT.

Voor Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis werkte Hauben samen met scenarist Marc Didden en fictieregisseur Cato van Passel.

‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’: vanaf 4 september elke maandag om 20.35 uur op VRT 1 en VRT Max.

Deze acteurs brengen het koningshuis tot leven Leopold I: Bruno Vanden Broecke Leopold II: Tibo Vandenborre Maria Hendrika: Evelien Bosmans Albert I: Greg Timmermans Elisabeth: Wine Dierickx Leopold III: Kes Bakker, Mathijs Schepers Lilian Baels: Eliza Stuyck Boudewijn: Willem De Schryver, Johan Van Assche Fabiola: Katelijne Verbeke

Johan Van Assche als Boudewijn, Katelijne Verbeke als Fabiola. — © VRT

Tibo Vandenborre als Leopold II. — © VRT

Arnout Hauben op bezoek bij ‘koning Leopold II’. — © VRT