OPROEP. Wie verloor zijn boek op de weide van Pukkelpop?

De Lost & Found bewees ook dit jaar weer meer dan zijn nut. Zondagavond om 18.00 uur stond de teller op 720 binnengebrachte voorwerpen. Daarvan zijn er al honderden terug bij de eigenaar beland. Bijzonder voorwerp: het boek 400 Brieven van mijn Moeder. “Dat is voor het eerst in jaren dat we hier een boek binnenkrijgen”, klonk het. Weet jij wie de eigenaar is van het boek? Laat het ons weten via onderstaand formulier.