Sébastien Pocognoli verlaat Genkse academie voor job als bondscoach U18

Sébastien Pocognoli, coach van de Genkse U18 en vorig jaar langs de zijlijn tijdens de Youth Leaguecampagne, verlaat KRC Genk. Hij gaat in op een aanbod van de Belgische voetbalbond om bondscoach te worden van de nationale U18. Ex-Genkspeler Pocognoli was nog maar één seizoen actief in de Jos Vaesen Talent Academy, eerder werkte hij als jeugdtrainer bij Union.

Bij KRC Genk wordt Pocognoli opgevolgd door zijn assistent Yannick Bormans, die net als Jong Genkcoach Jelle Coen in het tussenseizoen overkwam van KV Mechelen. (mg)