Red Lions winnen laatste EK-groepsmatch tegen Oostenrijk en trekken ongeslagen naar halve finale

Na zeges tegen Engeland (5-3) en Spanje (5-1) was de derde en laatste groepsmatch tegen Oostenrijk een formaliteit voor de Red Lions. Het slotduel tegen het zwakke broertje uit de poule diende vooral om het doelpuntensaldo en het vertrouwen op te krikken richting halve finale.

Net als tegen Spanje gingen de Belgen voortvarend van start. Alexander Hendrickx scoorde in de vijfde en de zestiende minuut op strafcorner. De superspecialist werkte af aan honderd procent en is met vijf goals voorlopig toernooitopschutter. De strafcorner van Hendrickx kan net zoals op de Spelen in Tokio de sleutel tot succes worden in de halve finale en finale.

Met een knappe deviatie bracht Nelson Onana nog voor de rust de stand op 3-0. De jonge rijzige aanvaller scoorde nu twee matchen op een rij en bewijst door zijn werklust en doelgerichtheid zijn eerste EK-selectie waard te zijn. De 23-jarige Onana lijkt nu al niet meer weg te denken uit deze Belgische ploeg. Oostenrijk scoorde vlak voor de pauze even knullig als verrassend tegen. Een door Van Dessel afgeblokt schot van Losonci caprioleerde over Loïc Van Doren, die de plaats van eerste keeper Vincent Vanasch had ingenomen.

De Belgische doelpuntenkermis die iedereen na rust verwachtte tegen de Oostenrijkse semi-amateurs bleef uit. De Red Lions leken al met hun gedachten bij de halve finale te zitten en de Oostenrijkse keeper hield enkele pogingen fraai uit zijn doel. Zo bleef het 3-1. De Red Lions met negen op negen naar de halve finale.