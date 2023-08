Jennifer Aniston positief over vrijgezel zijn: “Bijna makkelijker om solo door het leven te gaan”

In ons hart heet ze voor eeuwig Rachel Green en is ze nog steeds samen met Ross, maar in het echte leven kennen we haar als Jennifer Aniston en is ze single. Hoewel we die vrijgezellenstatus als samenleving graag bestempelen als ‘tijdelijk’ en ‘een beetje triest’, is er niemand die die clichés beter teniet doet dan Aniston. In een nieuw interview met ‘Wall street journal’ bewijst ze dat nog maar eens.

Hoewel ze door de jaren heen enkele high profile relaties had – denk maar aan Brad Pitt, John Mayer en Justin Theroux – is ze sinds haar scheiding met die laatste in 2018 vrijgezel. Op professioneel vlak gaat het haar voor de wind, aan vrienden geen gebrek en de actrice is duidelijk niet actief op zoek naar een partner, hoewel ze in 2021 wel liet vallen opnieuw open te staan voor de liefde. Ze laat zich ook regelmatig uit over het vrijgezellenleven in de media en doet zelfs de meest overtuigde relatieganger weleens twijfelen aan zijn keuzes. Zo ook eerder deze week, in een interview met Wall street journal.

“Ik hield niet van het idee om je persoonlijkheid of je noden op te offeren en ik wist ook niet hoe je dat dan zou moeten doen. Dus het was bijna makkelijker om solo door het leven te gaan,” aldus Aniston in het interview ter ere van de release van het nieuwe seizoen van The morning show.

Happy single

Het is echter niet de eerste keer dat Aniston zich een power single toont. Een selectie straffe uitspraken van de actrice:

“We zijn heel met of zonder partner, met of zonder kind. We beslissen zelf wat mooi is en wat niet wanneer het gaat om ons lichaam. En die beslissing is enkel en alleen aan onszelf,” vertelde Aniston aan de Huffington post in 2016.

“De hele ‘arme eenzame Jen’-affaire, dat idee dat ik zo weinig geluk heb in de liefde? Eerlijk, ik heb het idee dat ik heel veel geluk heb gehad in de liefde. Het is mijn ervaring, hoewel het niet past in het traditionele huisje-boompje-beestje plaatje. Ik voel me goed. Ik voel me niet alsof ik ergens anders had moeten staan in mijn leven. Ik sta precies waar ik had moeten staan”, reageerde ze in Vogue in 2008.

“Angst om alleen te zijn. Angst om niet te overleven. In een huwelijk blijven uit angst voelt alsof je je enige leven tekort doet”, aldus Jennifer tijdens een interview met Elle in 2018.