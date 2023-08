Pakistaanse jongeren na incident met kabelbaan: “Dacht dat dit mijn laatste dag was”

“Ik dacht dat het mijn laatste dag was en dat ik er niet meer zou zijn”, vertelt de 15-jarige Attaullah Shah, een van de acht overlevenden, aan AFP. Hij was net als zes andere studenten onderweg naar school. Dat deden ze - zoals gewoonlijk - met de kabelbaan want dat bespaart hen een wandeltocht van twee uur. Maar één van de twee kabels begaf het. Vijftien uur lang hingen ze in de lucht, op 274 meter hoogte. “We zitten allemaal te huilen”, vertelde de 20-jarige Gulfraz aan Geo News toen. Één van de inzittenden die hartproblemen heeft viel flauw van de stress en zou drie uur lang het bewustzijn zijn verloren. Ook twee andere kinderen zouden flauwgevallen zijn door de angst.

Gelukkig konden ze na vijftien uur allemaal gered worden. En later volgde voor drie van hen nog goed nieuws. Ze kregen namelijk te horen dat ze geslaagd waren voor hun examens en naar het volgende jaar mogen. De drie zijn studenten aan de Government High School Batangi Pashto Alai, volgens Geo tv.

© AP

© AP