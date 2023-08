Grote brand bij afvalverwerker in Luik, omwonenden moeten binnenblijven

Op de site van afvalverwerker Renewi in Wandre, een deelgemeente van Luik, is dinsdagavond rond 23 uur een grote brand uitgebroken. Het blussen zal naar verwachting nog 24 uur duren.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Dat heeft de brandweer woensdagochtend gemeld. Omwonenden werd via het berichtensysteem BE-Alert gevraagd binnen te blijven.

Behalve de brandweer zijn ook de Civiele Bescherming en de politie ter plaatse. Er worden aanzienlijke middelen ingezet om de vlammen te doven. Rond 8 uur woensdagochtend was in de wijde omgeving nog zware rookontwikkeling te zien, aldus de brandweer. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.