Vakantie! Tijd om te reizen, te luieren of te fietsen. Maar wat mag dat kosten? Deze week: Ingrid Boydens. Zij trekt er samen met haar man op uit naar Noorwegen met de daktent. En twee van haar kinderen – Flor en Jenne – hopen ook dat ze die even mogen lenen. “We hebben lang getwijfeld over een mobilhome, maar zo’n tent kun je uitwisselen, dat is handiger.”