VIDEO. Simon Mignolet is gewaarschuwd: Osasuna-fans vallen doelman verbaal aan tijdens wedstrijd

Club Brugge neemt het morgen in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Conference League op tegen Osasuna. De fans van de Spaanse eersteklasser misdroegen zich afgelopen weekend tijdens een verloren partij tegen Bilbao.

Osasuna ging met 2-0 onderuit, mede door toedoen van een sterke prestatie van Athletic-doelman Unai Simon. Niet onlogisch aangezien hij momenteel de Spaanse nummer één is. Maar dat deerde enkele heethoofden niet. Simon kreeg volgende verwijten naar het hoofd geslingerd: “Dat je sterft, klootzak”, “Flikker, verdomde flikker” en “Verdomde international”.

De beelden:

In de toegevoegde tijd namen de frustraties overigens de bovenhand bij aanvaller Ezequiel Avila, de broer van gewezen Antwerp-speler Gaston, die met twee voeten vooruit doorging op zijn tegenstander en zelf rood kreeg. Zijn trainer excuseerde zich achteraf: “Wat hij deed, slaat nergens op en het was niet de eerste keer. Dit is niet waar wij voor staan.”