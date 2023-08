Zware brand treft houtzagerij Houtplaten.be in Zutendaal

Dinsdagavond is er brand uitgebroken bij het bedrijf Houtplaten.be aan de Zevenputtenstraat in Zutendaal. De schade is zo groot dat het bedrijf voorlopig niet kan heropstarten. Niemand raakte gewond.

Om even over 22 uur kreeg de brandweer van de zone Oost-Limburg melding van de brand via het automatisch alarmsysteem. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het voorste gedeelte van het bedrijfsgebouw. “De sensoren gaven ook al aan dat er een flinke rookontwikkeling was”, zegt Karen De Smedt, woordvoerster van brandweerzone Oost-Limburg. “Enkele personeelsleden, die ter plaatse waren, hebben het vuur zelf trachten te blussen. Maar de brand was op dat ogenblik al te hevig.”

Ontvlambare producten

Inmiddels hadden zich zowel in de productie- als in de opslaghal dichte rookwolken opgestapeld. De brand heeft zich in ieder geval in die twee gedeelten niet voortgezet. De brandweer bleef nablussen en ventileren tot 1.30 uur. Nadien werd duidelijk dat er heel wat schade is. Niet alleen in het voorste gedeelte, maar ook in andere ruimten waar vooral de rook diep is doorgedrongen.

De brand is ontstaan in een lokaal waar parket wordt behandeld. Vermoedelijk is er door de gebruikte vodden, die gedrenkt zijn met ontvlambare producten, zelfontbranding ontstaan. Het bedrijf kan voorlopig niet heropstarten. Het personeel kreeg al bericht via sociale media om thuis te blijven. Wanneer Houtplaten.be weer in productie kan gaan, is nog niet duidelijk.