Jan Van Looveren (55) is acteur en heeft een vrouw en twee kinderen. Het gelijknamige hoofdpersonage uit de nieuwe VRT 1-reeks Boomer is acteur en heeft een vrouw en twee kinderen. Met andere woorden: Jan speelt zichzelf, net als zijn vrouw Els Béatse (50) en hun dochter Pippa (17). “Loslaten is misschien wel mijn grootste opdracht in deze periode van mijn leven”, zegt Jan.