VIDEO. Prachtige beelden op de Bosuil: Gaston Avila neemt samen met dochtertje afscheid van Antwerp-fans

Geen Gaston Avila dinsdag bij Antwerp voor de clash met AEK Athene in de play-offs van de Champions League. Ajax heeft de Argentijnse linksback weggeplukt. Hij tekende een vijfjarig contract en spijst de kas van de Great Old met 12,5 miljoen euro. Avila kwam voor de match op de Bosuil afscheid nemen van het Antwerp-publiek, samen met zijn dochtertje.

De beelden:

De 21-jarige Avila streek pas vorig zomer neer op de Bosuil. Hij kwam over van Boca Juniors in zijn thuisland. In zijn eerste jaar bij Stamnummer 1 trad hij 22 keer aan in competitieverband en legde hij mee de hand aan een historische dubbel.

In de huidige jaargang maakte hij de 90 minuten vol in de 6-0 overwinning tegen rode lantaarn KV Kortrijk op de derde speeldag en het 1-1 gelijkspel van afgelopen vrijdag op het veld van OH Leuven. Tegen Kortrijk gaf hij de assist voor het openingsdoelpunt van Vincent Janssen.