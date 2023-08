India maakt zich klaar voor historische maanlanding

Als de maanlander Vikram, wat ‘moed’ betekent in Sanskriet, woensdagmiddag succesvol op het maanoppervlak neerkomt, zal India slechts het vierde land, na de Verenigde Staten, de Sovjet Unie en China, zijn dat zo’n zachte maanlanding maakt.

En het ziet er naar uit dat de slaagkansen groot zijn. De Indian Space Research Organization (ISRO) bevestigde dinsdag dat de missie volgens schema verloopt. Dat wordt ook bevestigd door de laatste foto’s die het ruimtetoestel doorstuurde.

Vikram zal proberen te landen op de zuidpool van de maan. Dat is voor ons de ‘achterkant’ van de maan. Veel is er nog niet geweten over die zijde van de maan. Nooit eerder werd die regio verkend. Er is de laatste tijd wel veel interesse voor de zuidpool van de maan omdat wetenschappers geloven dat er ijs en water te vinden is. De ontdekking van ijs en water op de maan zou interessant kunnen zijn voor leven op de maan, maar ook kunnen bijdragen aan onderzoek voor missies naar Mars.

Als Vikram woensdag succesvol neerkomt op de maan, dan zal een kleine rover genaamd Pragyan, wat ‘wijsheid’ in het Sanskriet betekent, uitgestuurd worden. De twee robotten zullen dan elk hun omgeving bestuderen. Al zal dat wel van korte duur zijn. De rovers zullen slechts twee weken actief zijn.

Lager budget

Het ruimtetoestel Chandrayaan-3, wat ‘maanvaartuig’ betekent in Sanskriet, werd op 14 juli gelanceerd en kwam op 5 augustus succesvol in een baan rond de maan. Op 17 augustus kon de lander zich losmaken van de aandrijvingsmodule om woensdag dan uiteindelijk ook te proberen landen. De Indische missie duurt dus al bijna zes weken. Dat is veel langer dan de Apollo-missies in de jaren ‘60 en ‘70. Toen kwamen de Amerikaanse ruimtevaarders op slechts enkele dagen aan op de maan. Dat komt doordat de Indiërs veel minder krachtige raketten gebruiken dan de Amerikanen. De Indische raket vloog ook eerst verschillende keren rond de aarde om genoeg kracht te verzamelen om de tocht naar de maan verder te zetten.

In India werd er reikhalzend uitgekeken naar de maanmissie. — © EPA-EFE

Het prijskaartje van deze missie komt neer op een 74,6 miljoen dollar. Een significant lager budget dan andere landen. Volgens experten kan India de kosten voor zijn ruimteprogramma laag houden doordat het bestaande technologie kopieert en laat aanpassen door zijn eigen ingenieurs, die slechts een fractie verdienen van hun buitenlandse tegenhangers.

Niet de eerste poging

Zoals de naam van de huidige missie aangeeft, is het niet de eerste Indische reis naar de maan. In 2008 stuurde Chandrayaan-1 al een maansonde de ruimte in. In juli 2019 werd de Chandrayaan-2 naar de maan gestuurd, maar die missie was slechts gedeeltelijk succesvol. Die orbiter bevindt zich nog steeds in een baan rond de maan en bestudeert de maan nog steeds. Maar de Indiërs slaagden er niet in om toen een rover op de maan te zetten. Die orbiter zou nu ook wel nog van pas kunnen komen, want Vikram zou kunnen communiceren met Chandrayaan-2.

De derde Indische poging komt nu slechts enkele dagen nadat de Russen ook probeerden te landen op de zuidpool van de maan. Afgelopen weekend crashte de maanlander Luna-25 op de maan en werd daardoor vernietigd. Een incident had zich voor de landing voorgedaan waardoor de communicatie verbroken werd en de eerste Russische missie naar de maan in bijna een halve eeuw mislukte. (sgg)