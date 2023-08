Tennisster Ysaline Bonaventure getuigt over zware mentale problemen: “Uit bed komen was al een hele klus”

De nummer 105 van de wereld gaf op sociale media aan besloten te hebben haar WTA-ranking voorlopig te laten bevriezen door een burn-out/depressie. “Het doel is om in januari weer op het terrein te staan”, legde ze uit. “De komende maanden ga ik gebruiken om aan mezelf te werken en te vermijden dat ik dezelfde fouten nog eens maak.”

“Na het bereiken van mijn levensdoel in november 2022 (top 100 van de wereld, red.) zakte ik beetje bij beetje weg. Ik verloor mijn motivatie, kreeg een afkeer van tennis en kwam uiteindelijk met een echte burn-out toe op Wimbledon. Het was daar duidelijk in mijn hoofd. Wimbledon zou het laatste toernooi in mijn carrière worden. Mijn geestelijke gezondheid stond op zijn laagst mogelijke peil. ‘s Ochtends uit bed komen was al een hele klus. Ik besloot nadien tijd voor mezelf te nemen, om beter te worden en mezelf terug te vinden.”

Bonaventure is zo de tweede Belgische speelster die een lange pauze inlast. Alison Van Uytvanck sukkelt met chronische rugproblemen en kwam sinds midden februari niet meer in actie. Zij hoopt in september terug op het veld te staan.