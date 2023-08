Vliegtuigpassagier trekt, stampt en slaat stukken van koffer om toeslag te vermijden: “Iedereen keek geshockt toe”

Een gefrustreerde passagier had écht geen zin om een extra toeslag te betalen toen hij ontdekte dat zijn koffer te groot was om gratis mee te mogen op zijn EasyJet-vlucht vanuit het Spaanse Palma de Mallorca. Voor de ogen van de andere passagiers schopte, scheurde en trok hij stukken van zijn valies zodat zijn bagage onder zijn stoel zou passen.

EasyJet laat reizigers extra betalen als ze hun koffer in de bagageruimte boven hun stoel willen bewaren. Volgens de luchtvaartmaatschappij staan de afmetingen van koffers die gratis mee mogen overal duidelijk vermeld, maar dat had de man in bovenstaande video wellicht over het hoofd gezien. Dus nam hij drastische maatregelen om zo’n toeslag te vermijden. Met succes. Zodra hij onder meer de wielen en het handvat had verwijderd, had zijn - gehavende - valies de gepaste afmetingen.

“Hij was zelfs nog door niemand aangesproken over de grootte van zijn koffer”, aldus Kimberly (29) die stond te wachten om naar huis te vliegen na een verblijf op Mallorca. “Hij ging gewoon door het lint en was zeker tien, vijftien minuten in de weer om zijn valies in stukken te scheuren. ” Volgens de Britse waren de enkele medepassagiers blij toen hij erin geslaagd was zijn valies ‘kleiner’ te maken. “Sommigen juichten en klapten, maar bijna iedereen keek geschokt toe.”

Kimberly zette de beelden op Tiktok, waar de beelden al talloze keren werden bekeken en gedeeld. De passagier kan op het socialemediaplatform ook op veel begrip rekenen van mensen die zijn frustratie met luchtvaartmaatschappijen delen. “Hij heeft gelijk”, liet iemand weten in de reacties. “Al die toeslagen en extra kosten, het is belachelijk aan het worden.”