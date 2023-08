Arnaud De Lie blijft Lotto Dstny trouw en tekent nieuw contract tot 2026: “Le Taureau is here to stay”

LEES OOK. Lotto Dstny en ploegleider Allan Davis beëindigen samenwerking na ongewenste berichten

De Lie is nog maar aan zijn tweede profjaar bezig, maar maakte al erg veel indruk. Hij sloot 2022 af met liefst negen overwinningen. Dit seizoen staat de teller van De Lie, ondanks een zware valpartij midden mei in de Vierdaagse van Duinkerke, op zeven stuks en pakte hij dichte ereplaatsen in onder meer Omloop Het Nieuwsblad (tweede), Dwars door Vlaanderen (zesde) en de Brabantse Pijl (zevende). Zijn naam werd ook bij verschillende andere (top)teams genoemd.

CEO Stéphane Heulot iss dan ook zeer tevreden met de contractverlenging.

“Met het oog op de toekomst was de contractverlenging van Arnaud De Lie een prioriteit”, gaf hij aan. “We zijn dan ook zeer verheugd dat een van de grootste Belgische wielertalenten langer bij Lotto Dstny blijft. Vanaf dat Arnaud binnenstapte in het Development Team (in 2021, red.) kende hij een enorme ontwikkeling en werd hij door zijn straffe prestaties snel één van onze kopmannen. Iedereen binnen de ploeg en ook Arnaud zelf is ervan overtuigd dat er nog een mooie groeimarge is. Deze langdurige verbintenis geeft ons de kans om binnen Lotto Dstny de volgende stappen te zetten, zodat we samen Arnaud zijn ambities kunnen waarmaken. We kijken alvast heel erg uit naar wat de toekomst in petto heeft.”

Veelbelovend project

De Lie zelf vond het een logische keuze om te blijven. “Deze ploeg heeft vanaf het begin veel vertrouwen getoond in mij en dat voelde meteen heel goed aan”, legde hij uit. “Daarnaast is het project dat het management me heeft voorgesteld voor de komende jaren veelbelovend. De ploeg gaat in op ieder detail en blijft in performance investeren, om zo het beste uit z’n renners naar boven te halen. Al die zaken zorgden ervoor dat ik met plezier bijtekende.”

“Dat ik tot 2026 bij Lotto Dstny koers, geeft me mentale rust en ook de tijd om stap voor stap nog wat beter te worden. Dit jaar kon ik al meerdere keren mijn neus aan het venster steken in WorldTour-koersen, wat aantoont dat ik stappen blijf zetten. De ambitie is dan ook om in de toekomst op het hoogste niveau competitief te worden en een grote klassieker te winnen. Welke dat dan mag zijn, maakt me op zich niet zo veel uit. En of ik nu eerder sprinter of klassiek renner ben? Ik heb het geluk dat ik goed ben op beide terreinen maar mijn hart ligt toch iets meer bij de klassiekers. Dat neemt natuurlijk niet weg dat beide zaken goed te combineren zijn.”

Dit seizoen mikt de ‘Stier van Lescheret’ nog op goede resultaten in de Renewi Tour, die woensdag start in Blankenberge, en de Canadese eendagskoersen in Québec (8 september) en Montreal (10 september). “WorldTour-winst in een van komende wedstrijden zou fantastisch zijn. Ik heb alvast een heel goede vorm te pakken en het zou een heel mooie afsluiter zijn van het seizoen.”