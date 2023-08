Amerikaanse A’ja Wilson evenaart met 53 punten record in een WNBA-wedstrijd

© Getty Images via AFP

De Amerikaanse A’ja Wilson heeft dinsdagavond in de WNBA-wedstrijd tussen Atlanta Dream en de Las Vegas Aces, het team van Wilson, liefst 53 punten gescoord. Ze evenaarde daarmee het puntenrecord in een wedstrijd van de Australische Liz Cambage. Zij scoorde in juli 2018 voor Dallas ook 53 punten.