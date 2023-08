Wout van Aert keert in Groot-Brittannië terug in het peloton, organisatie kondigt Belg aan met video vol geweldige hoogtepunten

De organisatie van de Ronde van Groot-Brittannië (2.Pro) heeft dinsdagavond de deelname van Wout van Aert bekendgemaakt. De Belgisch kampioen tijdrijden en winnaar van de Tour of Britain in 2021 koos na het WK in Schotland voor een korte rustpauze. De Britse wielerronde vindt plaats van 3 tot 10 september.

Van Aert behaalde begin deze maand ereplaatsen op het WK op de weg (tweede) en het WK tijdrijden (vijfde). Nadien ging de riem er even af en genoot Van Aert van een korte break met zijn gezin, dat eind juli uitbreidde met de geboorte van een tweede zoontje.

In Groot-Brittannië herbegint Van Aert opnieuw, mogelijk met het oog op het EK in het Nederlandse Drenthe. In de marge van het WK gaf bondscoach Sven Vanthourenhout al aan dat Van Aert interesse had om deel te nemen op het parcours rond de VAM-berg. Hij zou kandidaat zijn voor zowel de wegrit (24 september) als de tijdrit (20 september) op Nederlandse bodem.

Van Aert won in 2021 vier ritten en het eindklassement in de Ronde van Groot-Brittannië. In tegenstelling tot vorig jaar kiest Jumbo-Visma er dus niet voor om Van Aert naar de twee WorldTour-koersen in Canada (GP Québec en GP Montréal) te sturen.