VIDEO. Italiaan Gianmarco Tamberi gaat volledig uit z’n dak nadat hij met WK-goud niks meer kan winnen in het hoogspringen

De 31-jarige Italiaan Gianmarco Tamberi toonde zich ‘s werelds beste hoogspringer. Hij ging bij zijn eerste poging over 2m36, terwijl de Amerikaan JuVaughn Harrison daar twee pogingen voor nodig had. De Qatarees Mutaz Essa Barshim, die op de vorige drie WK’s telkens het goud wegkaapte, moest zich deze keer na een sprong over 2m33 tevreden stellen met brons. Op de Olympische Spelen in Tokio deelden Tamberi en Barshim het goud.

Na afloop ging de Italiaan - die ook al het WK indoor en beide EK’s won - helemaal uit z’n dak:

Faith Kipyegon heeft zich dinsdag een derde keer tot wereldkampioene op de 1.500 meter gekroond. In het Hongaarse Boedapest liet de 29-jarige Keniaanse in 3:54.87 de Ethiopische Diribe Welteji (3:55.69) en de Nederlandse Sifan Hassan (3:56.00) achter zich. Kipyegon won de 1.500 meter ook al op de WK’s van 2017 in Londen en 2022 in Eugene. In 2019 moest ze in Doha vrede nemen met zilver, achter Hassan en in 2015 was ze in Peking al een eerste keer vicewereldkampioene geworden. Ze is tweevoudig olympisch kampioene (Rio 2016 en Tokio 2020) en wereldrecordhoudster (3:49.11) op de afstand.

Op de 3.000 meter steeple verlengde de Marokkaan Soufiane El Bakkali zijn wereldtitel. De olympische kampioen finishte in 8:03.53, net geen twee seconden voor de Ethiopiër Lamecha Girma (8:05.44). Die slaagt er maar niet in een groot kampioenschap te winnen. De wereldrecordhouder in de discipline (7:52.12) werd een derde keer op rij tweede op het WK. Zilver was ook zijn deel op de Olympische Spelen in Tokio en op het WK indoor van vorig jaar in Belgrado. De Keniaan Abraham Kibiwot (8:11.98) kaapte het brons weg in Boedapest.

Laulauga Tausaga is de nieuwe kampioene in het discuswerpen. Met 69m49 deed de 25-jarige Amerikaanse beter dan haar landgenote, olympisch kampioene Valarie Allman (69m23). De Chinese titelverdedigster Bin Feng (68m20) moest deze keer op het laagste trapje van het podium plaatsnemen.