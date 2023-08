Drone raakt gebouw in centrum van Moskou, vliegverkeer opgeschort

De Russische luchtafweer heeft drie drones neergehaald in en rond Moskou. In het centrum van de Russische hoofdstad raakte een van de drones een gebouw. Dat heeft de burgemeester woensdagochtend vroeg gemeld.

Het is de zesde dag op rij dat de Russische hoofdstad het doelwit is van aanvallen.

“Deze nacht heeft de luchtafweer een drone neergeschoten in het district Mozjajski in de regio van Moskou. Een tweede drone heeft een gebouw in aanbouw geraakt in de het centrum van Moskou”, schreef Sergej Sobjanin op berichtendienst Telegram. Volgens de eerste berichten vielen geen slachtoffers, aldus de burgemeester nog. Staatspersagentschap TASS meldde dat het gebouw licht beschadigd raakte.

Even nadien zei Sobjanin op Telegram dat de luchtverdediging volgens het ministerie van Defensie opnieuw een drone had neergeschoten in het district Khimki in de regio van Moskou. “Verschillende ruiten sneuvelden in twee aangrenzende gebouwen van vijf verdiepingen. Er vielen geen slachtoffers.”

Dagelijkse droneaanvallen

TASS meldde op gezag van de luchtvaartautoriteiten dat de vluchten op de luchthaven van Moskou tijdelijk opgeschort werden. De luchthavens rond de Russische hoofdstad zijn de afgelopen dagen herhaaldelijk gesloten vanwege Oekraïense droneaanvallen.

Rusland wordt nu dagelijks geviseerd door drones. Dinsdagochtend vroeg werden nog twee toestellen neergehaald boven Krasnogorsk, in het noordwesten van de hoofdstad. Volgens een fotograaf van AFP raakte een gebouw beschadigd.