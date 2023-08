REACTIES. Vincent Janssen en Toby Alderweireld zien Antwerp overleven: “Het worden nog 90 hectische minuten in Athene”

Het was overleven voor Antwerp, zeker na de rode kaart van Jelle Bataille vroeg in de tweede helft. Uiteindelijk kon de Great Old zijn voorsprong vasthouden. Mark van Bommel en zijn manschappen trekken zo volgende week met een prima uitgangspositie naar Athene. De reacties.

Vincent Janssen scoorde vroeg het enige doelpunt van de wedstrijd en bewees nog maar eens waarom hij zo belangrijk is voor Antwerp. Maar de Nederlander zag dat het ook in aanvallend opzicht moeizaam ging. “Het was lastig voor ons op offensief vlak. Zeker in de tweede helft met een man minder. Dan was het overleven en dat hebben we gedaan. Ik kreeg veel moeilijke ballen, maar goed: uiteindelijk draait het om winnen. De eerste helft kon beide kanten opgaan. We hebben wederom bewezen dat we thuis zulke moeilijke wedstrijden kunnen winnen. Onze uitgangspositie is goed. Het kon beter, maar het kon zeker ook slechter.”

De Nederlandse spits kreunde mee onder de druk van de bezoekers en kan tevreden terugblikken op het resultaat en de prestatie. “Op zulke momenten moet je realistisch zijn. Je zit in de laatste voorronde van de Champions League en je staat met tien man een 1-0 voorsprong te verdedigen. Dan moet je gewoon overleven. Het gaan hoe dan ook negentig hectische minuten worden in Athene”, blikte Janssen vooruit naar volgende week.

© BELGA

Alderweireld wilt meer offensieve oplossingen

Eensgezindheid bij Antwerp. Ook kapitein Toby Alderweireld ziet dat het een lastige partij zal worden volgende week. “Het wordt een moeilijke terugwedstrijd, maar we hebben nog maar eens bewezen dat we met de rug tegen de muur kunnen spelen.” Al weet Alderweireld dat het volgende week in aanvallend opzicht ook beter zal moeten. “Het was niet eenvoudig om offensief een oplossing te vinden, ook in de eerste helft. Op het middenveld speelden we man tegen man en dat maakte het moeilijk. Natuurlijk was het na de rust geen cadeau om met een man minder tegen zo’n tegenstander te spelen. Maar we zijn blij. We hebben heel hard gevochten voor dit resultaat”, aldus de kapitein.