Het werd weer een historisch avondje in de Bosuil. De kwalificatie is nog niet binnen maar Antwerp krijgt een tien op tien voor zijn overgave. Ook al vóór de uitsluiting van Bataille. Het wordt volgende week zwaar in Athene. Zweten en vechten tot de rood-witten erbij neervallen. Dat kunnen ze. Dat bewezen ze op de Bosuil.