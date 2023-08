Strijdvaardig Antwerp knokt zich met tien naar knappe thuiszege, maar het kan nog warm worden in Athene

Vanop het vijfde verdiep was het onmogelijk waar te nemen en de cameraman zoomde er ook niet op in. Maar we gaan ervan uit dat Toby Alderweireld effectief kippenvel had toen de hymne der hymnes voor het eerst in ‘zijn’ Antwerpen te horen was. Dat het een uniek moment was, zag je aan alle smartphones die op de tribunes werden bovengehaald en hoorde je toen de spionkop het woord ‘Champions’ nog eens extra luid meebrulde. Voor de spelers was het al helemaal wennen. Toen de muziek weg was, liepen ze (op de ervaren aanvoerder na) allen het veld op – vergeten dat ze eerst handjes moesten schudden.

Ook voor Mark van Bommel was het kicken tijdens de hymne. — © BELGA

Tussen die basisspelers liep ook Soumaïla Coulibaly. Om het vertrek van Avila op te vangen, mocht de 19-jarige Fransman centraal achterin zijn debuut maken voor Antwerp. Bij Dortmund was hij al eens ingevallen op het kampioenenbal – zeventien minuutjes, voor Thorgan Hazard – maar nu waren de belangen een stuk groter. Enfin: hij trok er zich precies weinig van aan. Zijn eerste inspeelpass was niet goed, maar hij herstelde zich meteen. Zijn interceptie leverde een eerste kans(je) voor Ekkelenkamp op. En de hele eerste helft zou hij heer en meester zijn. Met dit soort prestaties wordt het een no-brainer om eind dit seizoen de aankoopoptie van 7,35 miljoen euro – die wel nog met een miljoen kan oplopen – te lichten.

Fantastische tackle

De eerste gróte kans, die was wel voor AEK. Nadat Keita zich liet aftroeven door Amrabat, kopte Levi Garcia diens voorzet recht op Butez. Maar ook Keita – voor het eerst sinds zijn terugkeer weer in de basis, ten koste van Kerk – herpakte zich prima. En was betrokken bij… de openingsgoal, jawel. Toen hij op het kwartier vlotjes zijn man voorbijging, speelde hij goed in op Vermeeren, die op zijn beurt Janssen schuin voor doel zette. De Nederlander bewees dat de diesel intussen allang op toerental is en schoof de 1-0 zeer netjes binnen. De Bosuil ontplofte, of wat dacht u?

Janssen schiet, Janssen scoort. — © BELGA

Een wake-upcall was het voor de Grieken. En ze wérden ook wakker. Vooral Amrabat – 36 maar onvermoeibaar – zorgde voor gevaar vanaf rechts, maar ook Garcia moest goed in de gaten worden gehouden. De topschutter uit Trinidad & Tobago leek rond het half uur op weg naar de gelijkmaker, maar met een fantastisch getimede tackle belette Alderweireld hem het scoren. Leading by example heet dat.

Het zou een van de laatste acties van Garcia, want even later viel hij uit, maar dat belette de bezoekers niet om door te duwen. Ze kregen overwicht en het was een paar keer alle hens aan dek voor de kooi van Butez, maar gelukkig liep het telkens goed af en kon de Great Old met de (gevleide) voorsprong de rust in.

De fantastisch getimede tackle van Toby. — © BELGA

Terecht rood

Dat het nog een zware tweede helft kon worden, bewees de snelle schietkans voor linksachter Hajsafi, die Butez op zijn weg vond. Maar Antwerp maakte het vooral zichzélf moeilijk. Vijf minuten ver gaf Keita een ziekenhuisbal achteruit, waardoor Bataille Gacinovic moest neerleggen. De gelegenheidslinksback deed dat met een gestrekt been en raakte vol de enkel van de Serviër, waardoor de ref niet anders kon dan de rode kaart trekken. Nog veertig minuten met tien: begin er maar aan. Mark van Bommel gooide er met Van den Bosch en Vines twee extra verdedigers op en switchte naar vijf achterin.

Op zich hield de thuisploeg wel vlot stand. AEK raakte er niet door en zelf kon het nog eens prikken via Balikwisha en De Laet, die neerging en een penalty claimde. Het hele stádion claimde die, maar de Franse scheids gaf geen krimp. De beelden gaven hem gelijk.

Bataille snapt er niks van, maar de rode kaart was terecht. — © BELGA

Nadat Janssen naar de kant ging – begeleid door twee nerveuze tegenstanders – kwam ook zijn vervanger Muja nog tot een schotje, maar dat kon de keeper niet verontrusten. Dan moest Butez meer moeite doen om de poging van Mantalos weg te boksen, maar de Fransman stond pal en hield ook in de absolute slotfase zijn netten schoon. Oef. Nu gaan afzien aan de Akropolis.